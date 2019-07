publié le 05/07/2019 à 14:20

Elles n'ont plus donné de nouvelles depuis le lundi 1er juillet. Une mère et sa petite fille, respectivement âgées de 40 et 5 ans, ont disparu. La police de Lorient a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux.



Sur cet appel à témoins les autorités du Morbihan décrivent les portées disparues. L'enfant, âgée de 5 ans, a des des cheveux blonds mi-longs, rien de plus. La description de la mère est plus précise, femme de 40 ans, mesurant 1m65, aux cheveux bruns mi-longs et caractérisée par une corpulence "légèrement forte".

La police nationale précise également qu'"elles sont susceptibles de circuler à bord d’un véhicule Suzuki, modèle Swift, de couleur rouge, immatriculé EZ-842-NT, pouvant supporter les flocages d’une activité publicitaire d’esthéticienne sur les portières".

Le numéro à contacter au cas où vous auriez des informations susceptibles de faire avancer l'enquête est le suivant : 02.97.86.80.00. En cas d'urgence, le numéro reste toujours le 17.

[#AppelàTémoins] Disparition inquiétante d'une mère et sa fille de 5 ans à #Lorient depuis le 1er juillet.

Merci de vos #RT pour aider les policiers du #Morbihan. pic.twitter.com/qbqoklbCjl — Police nationale (@PoliceNationale) 4 juillet 2019