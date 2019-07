publié le 05/07/2019 à 14:40

Le corps d'Husnedine El Bourimi a été retrouvé ce jeudi 4 juillet à Servian, près de Béziers. Trois ans après sa disparition, c'est au fond d'un puits que les enquêteurs sont tombés sur le cadavre de la victime.

La famille du jeune homme, âgé de 25 ans lors des faits, a signalé une disparition inquiétante à la fin du mois de janvier 2016. Ce jour-là, Husnedine avait quitté le domicile familial après avoir reçu un coup de fil. Dès lors, ses proches n'ont plus jamais reçu de nouvelles de sa part. Quelques jours plus tard, la voiture de la victime est retrouvée incendiée au bord de la route.

Plus de trois ans après les faits, les enquêteurs n'ont pas abandonné le dossier. Mardi 3 juillet, deux hommes ont été interpellés. Âgés d'une trentaine d'années et proches de la victime, l'un d'entre eux a indiqué aux gendarmes de la section de recherche de Montpellier le lieu où le cadavre était caché.

Les deux hommes interpellés sont désormais mis en examen et écroués. Yvon Calvet, procureur de Béziers, précise qu'"un homme a été mis en examen du chef d'assassinat et de destruction par moyen dangereux du bien d'autrui." Il ajoute que le second est mis en examen pour "destruction par moyen dangereux du bien d'autrui et modification d'une scène de crime."