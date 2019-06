publié le 13/06/2019 à 08:05

Plus de 500 personnes, la plupart membres de la communauté franco-turque, ont assisté mercredi à Lorient (Morbihan) aux obsèques du petit garçon de 10 ans tué dimanche par un jeune conducteur qui a pris la fuite et est toujours recherché par la police. Une marche blanche est également organisée ce jeudi 13 juin, à partir de 13h30. Des centaines de personnes sont attendues sur place.



Parmi elles, Christelle et Véronique, deux mamans du quartier, qui souhaitent "montrer à la famille qu'on les soutient, qu'on est tous marqués par ce drame, par le drame de l'enfant, et de celui qui est à l'hôpital. Pour leur dire qu'on est là, qu'on est tous avec eux parce que ça aurait pu arriver à n'importe quel parent", compatit-elle.

"On espère que ça fera appel au couple qui a tué l'enfant et blessé l'autre, qu'il se rende à la justice. C'est ce que le quartier veut. En espérant qu'il nous entend, qu'il pense à ce qu'il a fait", explique la seconde maman. Les recherches se poursuivaient toujours activement mercredi pour retrouver le conducteur et sa passagère de 21 ans, a indiqué une source policière à l'AFP. Mardi, la police a lancé un appel à témoins pour les retrouver. À Brest, l'état de santé de l'enfant de 7 ans, grièvement blessé et hospitalisé, n'a pas évolué.

