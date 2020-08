Journée internationale du chat noir : pourquoi sont-ils mal aimés ?

publié le 17/08/2020 à 16:45

Bien que la journée internationale du chat soit le 8 août, le 17 août est une journée spécialement dédiée aux chats de couleur noire. Ceux-ci sont victimes de superstitions, pourtant vieilles de plusieurs siècles mais qui s'accrochent tenacement à leur pelage.

Symbole des ténèbres, réincarnation du diable, fidèles des sorcières... Une multitude de superstitions mettent à mal la réputation du félin et s'accordent toutes sur un point : le chat noir porte malheur. Ces mythes remontent pour certains à quelques milliers d'années, pourtant, aujourd'hui encore, les chats noirs continuent d'en payer les frais.

Pour comprendre d'où viennent ces idées, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient vénérés, sauf ceux de couleur noire. En effet, déjà à l'époque, le chat noir était associé au diable, à la mort et au mal. Cette croyance s'est étendue durant le Moyen-Âge où le chat noir était également associé à la sorcellerie et particulièrement aux sorcières, dont il fallait se débarrasser.

Il se disait que les sorcières pouvaient prendre l'apparence de leur chat noir à neuf reprises, d'où la croyance comme quoi le chat aurait neuf vies. On racontait aussi que les sorcières partageaient leurs pouvoirs avec leur compagnon au pelage noir. Si aujourd'hui, plus personne n'a peur des sorcières, les chats noirs continuent de subir la peur de nombreuses personnes. Une peur, aussi entretenue par les dessins animés, films ou séries. Par ailleurs, en période d'Halloween, beaucoup d'objets de décoration représentent encore des chats noirs, comme symbole d'horreur.

Les chats noirs sont les moins adoptés

Et ce n'est pas jouer en leur faveur que d'entretenir ces superstitions puisque les chats noirs se trouvent bien souvent être les plus abandonnés, et de nouveau, les plus difficiles à faire adopter. "C'est sûr que ce sont les moins adoptés, du moins ceux qui ont le plus de difficulté à être adopté", concède la SPA, contactée par RTL.fr. Les chats noirs restent souvent plus longtemps que leurs congénères dans les refuges.

Ainsi, c'est dans ce but qu'intervient la journée internationale du chat noir. Valoriser ce félin afin de sensibiliser le public à son adoption.

C'est la #JourneeMondialeDuChatNoir ! 🖤



Encore trop souvent les victimes des préjugés, les chats noirs sont difficilement adoptés !



Brisons cette tendance ! En hommage à ces magnifiques créatures, postez une photo de votre ami au pelage noir avec #jadopteunchatnoir ! pic.twitter.com/y9d38cEte9 — La SPA France (@SPA_Officiel) August 17, 2020