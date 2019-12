Loire Atlantique : une femme décède percutée par la voiture de son mari

publié le 06/12/2019 à 21:31

Ce mercredi 4 décembre, une femme âgée de 34 ans a été percutée par une voiture sur une route communale entre Corspect et Saint Brevin-les-Pins en Loire-Atlantique. Les témoins, qui ont tenté de ranimer la victime, n'ont pu que constater le décès quelques minutes plus tard.

"La victime est décédée des conséquences du choc avec le véhicule de son mari qui comporte des marques de l’accident", confirme la procureure de Saint-Nazaire Sylvie Canovas-Lagarde, après l'autopsie. Son époux est auditionné "dans le cadre d’une enquête pour homicide volontaire".

Selon le journal Ouest-France, la femme était mère de cinq enfants, âgés de 5 à 15 ans, et vivait non loin du lieu du drame. "C’est un drame épouvantable. La famille est connue de la mairie et des services sociaux. Les enfants sont scolarisés à Corsept et Saint-Brevin. Ma priorité a été la prise en charge des cinq enfants", confie Patricia Benbelkacem, maire de Corsept.

La famille vit "en grande précarité dans une maison insalubre" et faisait l'objet d'une assistance éducative suivie par un juge des enfants, selon la procureur.