publié le 13/09/2019 à 04:55

Le petit garçon aura passé environ sept heures et demi dans un bus, seul. C'est l'invraisemblable histoire qui est arrivée mardi 10 septembre à un enfant de 3 ans habitant à Saint-Jean-de-Boiseau, à une vingtaine de kilomètres de Nantes (Loire-Atlantiques).

C'était la première fois qu'il prenait le bus scolaire pour se rendre à l'école maternelle située au centre du village, indique France Bleu Loire Océan. À 8h25, sa maman l'amène à l'arrêt de bus et le garçonnet monte dans le car. Mais il n'en sortira que des heures plus tard.

En effet, lorsque le véhicule s'arrête devant l'école, le petit garçon ne descend pas et personne ne s'en aperçoit. Le conducteur prend alors le chemin d'un dépôt situé à La Montagne, une commune située à quelques kilomètres de là. Il abandonne alors le car, sans se douter que le petit garçon est toujours là, raconte Ouest France.

Ce n'est qu'en fin d'après midi, à 16h45, que la maman du petit garçon se rend compte que quelque chose ne va pas. Son enfant ne descend pas du bus censé ramener les écoliers après leur journée de travail. Paniquée, elle se rend directement à l'école où on lui apprend que son fils est resté toute la journée dans le bus dans lequel il était monté le matin.

Sa présence n'a été remarquée qu'en milieu d'après-midi, lors de la reprise de la tournée des cars. Sain et sauf, le petit garçon est très angoissé et affamé. Ses parents ont porté plainte le lendemain, et une enquête a été ouverte pour tenter de faire toute la lumière sur cet oubli qui aurait pu être dramatique.