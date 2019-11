publié le 29/11/2019 à 00:01

Pour combler au manque de poudre blanche, un maire d'une commune de Loire-Atlantique a eu une drôle d'idée : prendre un arrêté pour faire tomber la neige. Jean-Pierre Branchereau, maire de La Turballe, a décidé jeudi 28 novembre d'écrire un arrêté. L'élu de la commune de plus de 4.000 habitants veut voir la neige présente le jour du lancement des illuminations de Noël, rapporte France Bleu.

Avec cette décision municipale, décrite dans le document comme "une demande expresse du maire", celui-ci oblige donc la neige à tomber. Ce qui est certain, c'est que le décret, loufoque, ne manque pas d'humour.

La mairie déclare qu'un "Noël sans neige n'est pas un Noël féérique" et son article 1 demande à ce que "le ciel , et plus particulièrement les nuages, sont dans l’obligation de faire tomber la neige le vendredi 29 novembre 2019 sur la place du marché pour le lancement des illuminations de Noël à partir de 19 heures précises."

"Les maires sont parfois des magiciens", ajoute avec malice Jean-Pierre Branchereau à France Bleu. "Il y aura forcément de la neige demain soir, je ne sais pas par quel moyen mais on en trouvera un." Derrière cette déclaration cocasse, le maire souhaite mettre en lumière sa ville, située près de la mer.