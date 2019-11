publié le 07/11/2019 à 15:12

Des centaines de vaches mortes mystérieusement et des éleveurs, eux-mêmes, sujets à des troubles physiques, poussant certains à mettre la clef sous la porte. Faut-il y voir un lien avec les lignes à haute tension et installation électrique à proximité de leurs exploitations ? Oui, selon une douzaine d’entre eux, répartis partout en France, qui ont décidé de saisir les tribunaux.

Pour leur avocat, on est face à un nouveau scandale sanitaire d’une ampleur semblable à celui de l’amiante et des pesticides. À Nozay près de Nantes, un couple d'éleveurs a ainsi perdu 300 vaches depuis l’installation, en 2013, d’un parc éolien à proximité.



"Au niveau de la qualité du lait, ça s'est dégradé. Les vaches sont stressées, on a une forte baisse de production [...] et on est impuissant", déplore Didier, l'un des éleveurs. Mais outre la perte financière, ce sont surtout les conséquences sur la santé qui inquiètent. On a "des douleurs, les mains gonflées, des fourmillements, les jambes très lourdes ... On est réveillés à 2 ou 3 heures de la nuit, on a des douleurs musculaires et c'est terrible", affirme sa femme, Muriel.

Des preuves que le parc éolien nuit à la population

"On est très en colère parce qu'on a été longtemps pas écoutés, on nous a pris pour des fous", ajoute-t-elle au micro de RTL. Deux autres fermes sur le secteur de Nozay seraient concernées, ainsi que 30 particuliers qui disent éprouver les mêmes problèmes de santé.

Tous s'accordent à dire que les éoliennes sont responsables. "Ce sont des fuites électriques en sous-sol, qui sont véhiculées par l'eau. En février 2017, le site éolien est tombé en panne, pendant ces 4 jours on a retrouvé le sommeil", explique Didier,

Les dernières investigations de la préfecture prouvent qu'il y a bien un lien entre cette installation électrique, la mortalité des vaches et les problèmes de santé des riverains. En revanche, il n'y a aucune explication précise sur les raisons de ces perturbations.