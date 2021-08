Placée dans un foyer de la Sarthe, elle n'avait plus donné de nouvelles depuis le mercredi 18 août, avant d'être retrouvée à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, trois jours plus tard. Selon les informations de RTL, l'adolescente de 16 ans qui avait disparu avec son bébé de cinq mois est de nouveau en fugue dimanche 22 août, après avoir faussé compagnie à son éducatrice.

D'après Ouest France, les enquêteurs avaient fini par retrouver la jeune maman et son bébé à Saint-Nazaire, ville portuaire non loin de Nantes où elle était recherchée. Portées disparue par le foyer d'aide sociale à l'enfance (ASE), la police avait fini par lancer un appel à témoin pour tenter de les retrouver.

Il se trouve que l'adolescente est originaire d'Angers (Maine-et-Loire) et qu'elle avait pris un billet direction Nantes, toujours selon le quotidien local. Le parquet d'Angers avait indiqué que le bébé et sa mère étaient en bonne santé et que l'adolescente, après examen à l'hôpital de Nantes, avait ensuite été placée en garde à vue pour "enlèvement". Confiée à son éducatrice à l'issue de son audition, elle aurait alors de nouveau pris la poudre d'escampette.

Le bébé a quant à lui été confié à l'ASE du Maine-et-Loire.