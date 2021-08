Nantes : une ado de 16 ans et son bébé de 5 mois activement recherchés

Une adolescente âgée de 16 ans ainsi que son bébé de 5 mois sont activement recherchés par la Brigade de la protection de la famille de la sûreté départementale de Nantes. Selon un avis de recherche lancé par la police nationale, Mia et son bébé auraient disparus ce mercredi 18 août.

D'après France 3 Pays de la Loire qui a relayé l'avis de recherche, la jeune femme devrait se trouver dans le secteur de Nantes, où elle avait été vue accompagnée d'un homme non identifié. Mia y est décrite comme mesurant 1m68, avec des cheveux bruns frisés et des yeux marrons. Elle portait au moment de sa disparition un legging bleu, un sweat bleu floqué d'un mickey et des Nike TN.

Son bébé âgé de 5 mois est un fille, qu'elle transportait dans une poussette noire. Le nourrisson portait lui aussi un pyjama bleu. Mia la couvrait à l'aide d'une couverture bleu/verte reconnaissable par des personnages enfantins, précise l'avis de recherche.

Toute personne susceptible d'avoir des informations est invitée à simplement contacter le 17 ou bien la Brigade de la protection de la famille au 02 53 46 70 00.