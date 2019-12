Limoges : un jeune multirécidiviste arrêté pour tentative de meurtre

et AFP

publié le 30/11/2019 à 02:09

Il était surnommé "La terreur de Limoges". Ce vendredi 29 novembre, un jeune homme de 19 ans, délinquant multirécidiviste dès l'adolescence, a été mis en examen pour tentative d'homicide et écroué.



Il aurait donné un coup de couteau à un individu d'une trentaine d'années, l'entaillant au niveau du cou sur 14 centimètres, dans la nuit de dimanche 24 à lundi 25 novembre près de la gare de Limoges. Selon Le Populaire du Centre, il s'agit d'un jeune homme surnommé "la terreur de Limoges" à la suite d'une série d'agressions et d'extorsions commises sous la menace d'une arme dans cette ville, alors qu'il avait seulement 12 ans.

Le garçon, qui ne pouvait à l'époque faire l'objet d'une mesure coercitive de liberté en raison de son âge, était de manière récurrente arrêté puis relâché. Il aurait ainsi été arrêté une trentaine de fois en l'espace de deux ans. En 2014, ce jeune multirécidiviste réputé violent avait également fait parler de lui en s'évadant deux fois en 24 heures d'un tribunal de Limoges, où il était présenté à un juge pour enfants.

Des parents toxicomanes

Il avait été repris et placé en détention provisoire dans une maison d'arrêt pour mineurs, une mesure rare pour un jeune de 13 ans. Issu d'une famille de cinq enfants de trois pères différents et enfant de parents toxicomanes, il a connu la rue, les foyers et plusieurs familles d'accueil.

La mère de l'auteur présumé des coups de couteau, connue des services de police, a également été mise en examen, pour le même chef d'accusation, et placée en détention provisoire, selon la source judiciaire. Le soir des faits, elle aurait indiqué à ses enfants avoir été violée par la victime, ce qui aurait incité son fils à la venger.

Le procureur de la République de Limoges, Jean-Philippe Rivaud, a déclaré qu'il était nécessaire d'être "prudent à ce stade de l'enquête sur l'intention homicide" et que la police devait encore effectuer "de nombreuses vérifications". La victime est hors de danger et a quitté l'hôpital.