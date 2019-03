publié le 16/03/2019 à 17:16

C'est une histoire à peine croyable. Vendredi 15 mars, des manifestations de lycéens en faveur du climat étaient organisées dans plusieurs villes à travers tout le pays. Partout, les adolescents ont rivalisé d'originalité pour trouver leurs slogans.



Mais une lycéenne de Besançon, dans le Doubs, est allée un peu plus loin que les autres, comme le rapporte France Bleu Limousin. Sur sa pancarte était écrit un message on ne peut plus explicite : "Fuck me not the planet". Sauf qu'en-dessous de ce message était inscrit un numéro de portable, écrit au hasard.

Ce numéro de téléphone appartient pourtant bien à une jeune femme de Limoges, habitant donc à plus de 700 kilomètres de la manifestation. Depuis ce vendredi, cette dernière croule sous les appels et vit un véritable calvaire. Elle a assuré à nos confrères son intention de porter plainte. "C'est insupportable, je vais être obligée de changer de numéro", affirme-t-elle.

Elle dénonce ainsi une atteinte à la vie privée. "C'est complètement inconscient à l'heure des réseaux sociaux où tout est partagé et archivé", poursuit-elle. "Je ne veux pas de mal à cette lycéenne. Je veux juste qu'elle se rende compte de la gravité de son acte", conclut-elle.