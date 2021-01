Les morts de la Deûle : accidents ou meurtres ?

publié le 27/01/2021 à 21:05

Le 6 février 2011, Thomas Ducroo, 26 ans, disparaît. Il passait la soirée dans un bar de Lille, avec des amis. Les tournées s'enchaînaient et l'alcool coulait à flot. On retrouvera 1,85g d'alcool dans le sang de Thomas ainsi que de la cocaïne. Le jeune avait décidé de rentrer et marchait seul en direction de la Deûle. Plus personne ne verra Thomas.

Le 20 février, un autre jeune homme, Jean-Mériadec Le Tarnec, 22 ans, s'évapore. Cet étudiant de l'université catholique de Lille a disparu dans les mêmes conditions que Thomas Ducroo. Après une soirée avec des amis de la fac, il décide de ne pas dormir sur place et rentre chez lui à pied...

La police commence à se poser des questions sur cette série de disparitions. Le procureur de Lille, Frédéric Fèvre, saisit la police judiciaire et lui confie 3 dossiers : Ani, Ducroo et Le Tarnec. Les enquêteurs se déploient dans Lille, les pompiers sondent la Deûle. Le 23 février, le corps de Thomas Ducroo est repéré dans le fleuve. Deux jours plus tard, c'est celui de Jean-Mériadec qui est extrait du canal. "La piste accidentelle est privilégiée. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter", précise le procureur. Mais la série noire n'est pas terminée et deux autres victimes vont bientôt être signalées.

Nos invités

Tomas Statius, journaliste et auteur du livre Les morts de la Deûle aux éditions JC Lattès, collection Les invisibles

Franck Antson, journaliste correspondant RTL à Lille

