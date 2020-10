Qui a tué le patron du sulky bar ?

et Marie Bossard

Le 22 septembre 1997, Gerard Ponthieux est tué dans son lit, aux alentours de 2h30 du matin. Jacqueline Ponthieux, sa femme, raconte aux enquêteurs qu'elle a été réveillée par les aboiements de son chien et aperçoit la silhouette d'un homme au bord du lit. Il réclame l'argent de la caisse du PMU tenu par le couple : le sulky bar. Elle part chercher l'argent et à son retour, elle découvre son mari ensanglanté et le voleur qui s'enfuit.

Le 24 novembre 1997, Jacqueline Ponthieux est mise en examen pour le meurtre de son mari. Les policiers ne croient pas en la version de l'épouse du gérant du PMU et estiment qu'elle ment. Elle va passer deux ans et trois mois en détention provisoire. Elle est notamment accusé d'avoir drogué son mari au GHB avant de le tuer.

Six ans après le meurtre de son mari, en 2003, Jacqueline Ponthieux comparait devant la Cour d'assisses de l'Oise où elle est accusé d'avoir agi avec un tiers : le fameux cambrioleur. C'est le premier des quatre procès de Jacqueline Ponthieux, un feuilleton judiciaire qui se terminera en 2010.

