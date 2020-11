Corse : la famille Manunta, menacée de mort par la mafia

publié le 17/11/2020 à 21:05

Le 9 juillet 2012, Yves Manunta, 50 ans, quitte son domicile avec sa femme et ses deux enfants. Cet ancien nationaliste est en guerre contre un associé dans une affaire, la Société Méditerranéenne de Sécurité, qui intéresse beaucoup la justice. Yves Manunta se sait traquer et n'hésites pas à se déguiser pour sortir de chez lui et à se protéger comme il peut. Ce jour-là, il a plusieurs rendez-vous à l'extérieur. En rentrant chez lui, il est abattu de plusieurs balles dans le dos et au thorax.

Presque un an auparavant déjà, le 8 novembre 2011, toute la famille Manunta avait failli périr sous les balles. Exceptionnellement, l'ancien nationaliste est venu récupérer sa femme et sa fille, Carla Serena, devant un supermarché du centre-ville. Alors que la voiture arrive au domicile de la famille, une fusillade éclate et les balles fusent sur le véhicule. Angèle Manunta, la femme de Yves, est touchée au bras et à la cuisse. Carla Serena, sa fille, est touchée gravement à un bras. Elle a reconnu un des tireurs : un certain Marc Pantalacci, qui a un frère jumeau, Dominique. Une famille proche d'Antoine Nivaggioni, le rival de Yves Manunta.

Depuis la mort de l'ancien nationaliste corse, la famille Manunta vit sous la menace et est contrainte de se cacher. Le fils, Stefanu Manunta, vit retranché tandis que la femme et la fille vivent sous protection policière.

Marie-Françoise Stefani, journaliste France 3 Corse et auteure du livre "Une famille dans la mafia" aux éditions Plon.

