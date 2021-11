Procès Fillon : ce qui est reproché aux époux, jugés en appel

Penelope et François Fillon, le 29 juin 2020

En première instance, il avait été condamné à cinq ans de prison, dont deux fermes, et à 375.000 euros d'amende. Son épouse Penelope avait elle écopé de trois ans de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende. Ce lundi 15 novembre, François et Penelope Fillon sont de retour devant la justice, où ils seront jugés en appel.

L'ancien Premier ministre a 15 jours pour tenter de prouver que sa femme n'a pas été payée jusqu'à 5.900 euros par mois pour ne rien faire. Cela s'annonce très compliqué. Aucune note, aucune preuve concrète n'a pu être retrouvée lors du premier procès. Penelope Fillon elle-même a eu bien du mal à expliquer ce qu'elle faisait précisément.

Certains ont pu la voir ponctuellement à un festival de musique baroque, aux comices agricoles ou encore à un tournoi de belote. Mais tout cela relève-t-il de son rôle d'épouse d'homme politique ou bien d'un vrai travail d'assistante parlementaire ? Les débats ont montré que la frontière était parfois ténue.

Autre interrogation : son "activité" sur ces 12 ans valait-elle un million d'euros ? Les textes sur le détournement de fonds publics visent en effet non seulement les "prestations fictives", mais aussi les "prestations surévaluées". François Fillon sait qu'il risque gros : au-delà de deux ans de prison, la peine ne sera pas aménageable et il pourrait finir derrière les barreaux.