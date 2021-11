Les infos de 18h - Affaire Fillon : ce qu'a dit Penelope Fillon à la barre

Penelope et François Fillon, le 29 juin 2020

Deux ans ferme contre François Fillon, trois ans avec sursis contre Penelope Fillon, le jugement prononcé en première instance a eu lieu il y a un peu plus d'un an. Le procès en appel s'est ouvert lundi et RTL a suivi cette première journée d'audience, marquée donc par la prise de parole du couple qui clame son innocence.

Il faut tendre l'oreille pour entendre la voix fluette de madame Fillon. "Je suis Penelope Clarke Fillon, je n'ai pas d'activité", murmure la prévenue comme si elle s'excusait. Le président de la Cour lui pose la question rituelle : "pourquoi est-elle là, pourquoi avoir fait appel ?". Penelope Fillon réajuste son châle bleu sur ses épaules. "Je ne me reconnais pas dans le jugement. Au premier procès je me suis sentie humiliée, ridiculisée", dit-elle.

"J'étais tétanisée au point de ne pas pouvoir m'exprimer comme je l'aurais voulu. Cette fois, j'aimerais vous convaincre de tout ce que j'ai fait durant ces années de travail", dit-elle. Ce premier procès a eu des airs de chemin de croix pour Penelope Fillon. Personne ici n'a oublié ses silences, sa difficulté à expliquer en quoi pouvait bien consister son travail pour des salaires d'un million d'euros brut en tout sur 12 ans.

La Cour a 15 jours pour trancher. François Fillon s'est contenté pour le moment de préciser qu'il contestait sa condamnation.

À écouter également dans ce journal

