On en vient à ce procès en Saône-et-Loire, celui de Valérie Bacot, poursuivie pour avoir tué son ex-beau-père qui était devenu son mari. Un homme violent qui avait commencé à la violer très tôt, lorsqu'elle était encore adolescente. Il l'avait même forcée à se prostituer.

Ce n'est pas une vie, mais un long calvaire. Dès l'âge de 13 ans, Valérie Bacot est violée par Daniel Polette qui est alors son beau-père. Il sera condamné à quatre ans de prison. Mais à sa libération, il revient à la maison et l'emprise continue : les viols toujours, et le début d'une vie commune avec Valérie, qui lui donnera quatre enfants.

Les violences se poursuivent, physiques, sexuelles, verbales, les humiliations, les menaces, il l'obligera même à se prostituer pendant 15 ans à l'arrière de la 806 familiale, aménagée à cet effet. C'est dans ce véhicule, après une dernière passe effroyable avec un client pervers que Valérie Bacot tuera son mari tyrannique d'une balle dans la nuque.

"C'est insoutenable, elle vit un enfer, elle a extrêmement mal, dans son corps, dans sa tête, et tout explose. Et lorsque le client est parti, elle est dans un état second, elle passe à l'acte, elle prend l'arme, elle tire, elle ferme les yeux et elle se rend compte qu'elle l'a fait", détaille Nathalie Tomasini, l'une de ses avocates.

Aujourd'hui âgée de 40 ans, Valérie Bacot, qui comparaîtra libre à la barre, est jugée pour assassinat, ce que contestent ses avocates. Elle encourt la réclusion à perpétuité.

