Neymar s'est une nouvelle fois montré transparent, dimanche 24 octobre, alors que l'affiche sentait la poudre entre l'OM et le PSG. Les deux clubs ennemis se sont quittés sur un match nul 0-0, que les Parisiens ont terminé à 10 contre 11. Un résultat décevant pour le club e la capitale, malgré la présence de sess têtes d'affiche, dont le Brésilien.

Mais celui qui fût la superstar du club semble désormais avoir bien du mal à briller et est devenu l'ombre du fantôme de Neymar. Le génie technique s'est envolé, laissant place à un joueur lambda qui ne réussit plus un dribble, mais faudrait-il encore les déclencher. Le Brésilien n'enflamme plus, n'agace même plus, et a finalement disparu : un seul but inscrit depuis le début de saison, sur penalty.

L'entraîneur du joueur tente péniblement de le maintenir à flot. Pourtant, il aurait logiquement dû le sortir après le carton rouge du défenseur Hakimi, mais l'Argentin Di Maria a une nouvelle fois été sacrifié. "Je suis satisfait de la prestation de Neymar lors de ce match et de son début de saison", a déclaré Mauricio Pochettino à l'issue de la rencontre.

Alors que la connexion entre Messi et Mbappé s'améliore de match en match, Neymar, lui, dévisse dangereusement. Au point de se demander jusqu'à quand le PSG pourra le protéger.

