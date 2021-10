Les infos de 5h - Tirs sur des policiers de la Bac à Lyon : ce que l'on sait

C'est un équipage de la Bac qui a été pris pour cible ce lundi 25 octobre dans la soirée dans le quartier sensible de la Duchère à Lyon. Le ou les tireur(s) sont parvenus à s'enfuir avant l'arrivée du Raid venu en renfort.

Le préfet, Pascal Mailhos, s'est également rendu sur place :"Un ou plusieurs individus, l'enquête le déterminera, ont tiré délibérément sur des policiers nationaux, déplore-t-il. Fort heureusement, aucun n'est blessé mais c'est un acte extrêmement grave. On est dans un lieu de "deal" très fort et les actions que nous menons pour pilonner ces lieux produisent des effets et incontestablement il y a des réactions graves", poursuit-il.

Le maire de Lyon (EELV) Grégory Doucet s'est également rendu sur les lieux dans la soirée. Il a salué l'action des policiers dans de telles circonstances :"C'est un fait grave puisque manifestement, ces tirs étaient faits pour tuer, et je tiens à saluer chaleureusement les policiers qui sont intervenus ce soir avec beaucoup de sang-froid et de professionnalisme", a-t-il déclaré. Une enquête pour tentative d'homicide sur détenteur de l'autorité publique a été ouverte.

