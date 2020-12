Les infos de 8h - Pierre et Vacances : le groupe attaqué en justice par 200 propriétaires

publié le 06/12/2020 à 08:47

Le groupe Pierre et Vacances est dans le rouge. La fermeture de la quasi-totalité des sites au printemps plombe les résultats de l’entreprise, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 1,298 milliard d’euros, soit une baisse importante de 22,4%. Autre conséquence directe liée à l'épidémie de la Covid-19, elle va devoir se présenter devant la justice.

En effet, plus de 200 particuliers, propriétaires de cottage center parc attaquent le groupe Pierre et Vacances devant les tribunaux puisque le géant du tourisme refuse de verser à ces investisseurs les loyers du premier confinement, en avançant comme motif "la fermeture des centres au printemps".

Certains de ces investisseurs se retrouvent donc face à de lourds problèmes financiers, comme c'est le cas de Philippe, infirmier dans le Nord, qui possède un cottage, chez Center Parc : "Actuellement, je suis à moins 2.000 euros tous les mois. J'ai été obligé de revendre mon 4*4 et en ce moment, on vit grâce à cette vente". Comme lui, 200 locataires réclament aujourd'hui leur dû puisque le contrat de location garantit des loyers chaque mois, peu importe les conditions.

Pour Me Bertrand de Camprédon, qui les représente, cette situation n'est pas satisfaisante et il affirme que "si Pierre et Vacances ne nous répond pas, nous n'aurons d'autre choix que d'aller judiciairement recouvrir les loyers". Contacté, le groupe souhaite leur verser une compensation versée à partir de septembre 2021 en fonction de la reprise de l'activité.

À écouter également dans ce journal

