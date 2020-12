et AFP

publié le 05/12/2020 à 22:50

Dans un contexte très tendu depuis plusieurs semaines, sur fond de violences policières, plusieurs manifestations ont eu lieu en France ce samedi 5 décembre contre la loi "sécurité globale". Et comme une semaine plus tôt, des heurts ont eu lieu entre des casseurs présents dans le cortège et les forces de l'ordre. Des accrochages sérieux, condamnés très vite par le ministre de l'Intérieur.

Les "casseurs cassent la République", a ainsi estimé Gérald Darmanin à l'issue de la manifestation parisienne, qui a rassemblé 5.000 personnes selon les autorités. "Soutien à nos policiers et nos gendarmes, une nouvelle fois très violemment pris à partie", a-t-il écrit sur son compte Twitter au moment où la manifestation était sur le point d'être dispersée place de la République.

Le locataire de la Place Beauvau a également souligné qu'il y a eu "64 interpellations (ndlr: sur l'ensemble de la France). Parmi les blessés, 8 forces de l'ordre. Leur courage et leur honneur forcent le respect de tous".

52.350 manifestants ont participé aux quelque 90 rassemblements organisés en France, dont 5.000 à Paris, selon un décompte du ministère de l'Intérieur. Selon ces chiffres, la mobilisation est en recul par rapport à celle de la semaine dernière qui avait vu 133.000 personnes défiler en France, dont 46.000 à Paris. Les organisateurs n'avaient pas encore communiqué leurs chiffres de la mobilisation à l'heure de ces lignes.