publié le 11/05/2021 à 06:39

Près d'une semaine après le meurtre d'Éric Masson, quatre personnes sont toujours placées en garde à vue ce mardi 11 mai. Parmi elles, figure le tireur présumé, son complice et le chauffeur qui conduisait le véhicule à bord duquel tous ont été interpellés dimanche soir, alors qu'ils semblaient fuir vers l'Espagne.

Les enquêteurs espèrent que le tireur présumé, déjà condamné pour des affaires de violences et de drogues, sera plus coopératif lors de sa troisième audition ce matin, mais pour l'instant il nie les faits et conteste absolument avoir tué le policier et même avoir été présent sur les lieux du crime. Il assure avoir toujours été chez lui et ne jamais s'être caché. Sa fuite en Espagne, simplement un voyage en direction de Perpignan, affirme-t-il.

Cette ligne de défense devrait être mise à mal par les éléments matériels du dossier. Les enquêteurs ont pisté le jeune homme de 19 ans tout le week-end, écouté son téléphone, celui de son comparse et de sa sœur, les deux sont également en garde à vue, ainsi qu'un homme de 50 ans qui assurait le convoyage lors de l'interpellation sur l'autoroute. L'étau devrait se resserrer aujourd'hui, les enquêteurs ont jusqu'à 22h pour interroger les deux suspects, avant une éventuelle mise en examen.

À écouter également dans ce journal

Mort de Michel Fourniret - À 79 ans, celui qu'on surnommait "l'Ogre des Ardennes" emporte avec lui une partie de ses macabres secrets, ainsi que l'espoir de plusieurs familles de disparus, de le voir un jour jugé.

Conflit israélo-palestinien - L'Union européenne et les États-Unis appellent au calme après les tensions extrêmes au Proche-Orient. Dans la nuit de lundi à mardi, près de 150 roquettes ont été tirées.

Coronavirus - "Nous touchons au but", a affirmé Jean Castex. Le Premier ministre, confiant, assure que nous sortons "durablement de cette crise sanitaire", ce matin.