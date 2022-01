Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie auprès du ministère des Solidarités et de la Santé

Après les révélations d'un livre-enquête dénonçant les méthodes du groupe Orpéa, le directeur général du leader mondial des Ehpads est convoqué par le gouvernement et la ministre chargée de l'autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, en début de semaine prochaine.

Dans Les Fossoyeurs, Victor Castanet, a longuement raconté la manière dont le groupe privilégiait la rentabilité à outrance au détriment des résidents, rationnés, et laissés pour certains sans soins, comme il l'a décrypté mardi 25 janvier sur RTL. De son côté, Orpéa dément ces accusations alors que son action continue de plonger en Bourse.

"Si les faits sont avérés, ça me met très en colère parce que les prix sont assez prohibitifs", a déploré Brigitte Bourguignon. "Rogner en plus pour des questions de rentabilité (ces patients) serait vraiment préjudiciable et je pense qu'il faut vraiment qu'on vérifie si c'est un système organisé ou si ce sont des dénonciations sur un établissement donné", a indiqué la ministre.

"Il faut toujours entendre tous les partis dans ces moments-là et nous allons donc travailler de manière très transparente aussi bien avec les résidents, avec leurs familles et avec le groupe", a-t-elle également affirmé.

