C'est une enquête accablante que signe Valentin Castanet. Dans son livre Les fossoyeurs, le journaliste dresse un constat effrayant du fonctionnement des Ehpads dans l'Hexagone et pointe notamment le leader mondial du secteur, Orpéa. Témoignages et documents à l'appui, il dénonce les méthodes d'un système ultra rentable dans lequel les personnes âgées sont rationnées, abandonnées dans leurs excréments et parfois laissées sans soins pendant des jours.

La sortie du livre a eu un impact immédiat sur la quotation en bourse d'Orpéa, dont le titre a perdu plus de 16% lundi 24 janvier. Le groupe dénonce une enquête à charge et son directeur général, Yves Lemasne, conteste les faits racontés dans le livre : "On a toujours placé le bien-être des résidents avant tout autre aspect", assure-t-il, mettant aussi en avant le fait que "95% des gens considèrent que nous effectuons notre métier très correctement".

"Il peut y avoir ponctuellement des périodes où l'on a des imperfections mais notre engagement est d'y remédier dans les plus brefs délais", indique Yves Lemasne. "Ce sont plutôt des dysfonctionnements d'organisation, jamais chez Orpéa nous avons rationné quoique ce soit, c'est absolument faux", ajoute-t-il.

À écouter également dans ce journal

Justice - La fille de Jean-Luc Lahaye, Margaux Lahaye, a été mise en examen lundi 24 janvier pour "subornation de témoin". Le chanteur a été incarcéré en novembre 2021 pour viols sur mineures et agressions sexuelles et sa fille avait déjà été placée en garde à vue.

International - Les États-Unis ont annoncé avoir placé jusqu'à 8.500 militaires en état d'alerte pour riposter à une éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie. Des forces qui pourraient être déployées en Europe dans le cadre de l'OTAN.

Consommation - Un carton plein pour la Switch. En France, la console de Nintendo a tout simplement été la plus vendue l'an dernier, et de très loin devant la concurrence. Le constructeur japonais en a écoulé 6,3 millions d'unités rien qu'en France, ce qui signifie que la console est présente dans un foyer français sur cinq.