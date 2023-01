Nous avons appris ce mercredi 4 janvier 2023, que l'ex-directeur général de la DGSE, Bernard Bajolet a été mis en examen en octobre dernier. On découvre d'abord que les services secrets possèdent un trésor caché depuis 1918, des fonds secrets issus à l'origine des dommages de la guerre de 14-18, que les ancêtres de la DGSE se sont ensuite transmis.

Après la Seconde Guerre mondiale, il est décidé de placer le magot. L'argent doit servir à la survie de l'État français si tout s'effondre de nouveau. Le couac survient dans les années 80 : la DGSE, qui gère elle-même le trésor, investie dans une entreprise de luxe, dans les petites culottes, comme tacle l'un des acteurs. Mais la marque fait faillite. Il faut alors sauver à tout prix les fonds secrets. Un deal est passé avec un autre affairiste franco-suisse pour sauver argent. Mais le remède est pire que le mal : deuxième faillite, 15 millions d'euros partent en fumée.

L'ancien patron de la DGSE, grande figure du renseignement français, est soupçonné d'avoir couvert des méthodes peu orthodoxes pour se faire rembourser par le Franco-suisse. Après des années de batailles d'avocats, l'homme est interpellé a Roissy en 2016. Selon son récit, confirmé à RTL, il affirme avoir été conduit dans un local où deux agents secrets en civil l'ont menacé, lui et sa famille s'il n'effectuait pas un virement pour rembourser. Plusieurs documents produits par le quotidien Le Monde attestent de l'entretien. Bernard Bajolet, lui, conteste les faits. L'ancien maitre espion a pourtant été mis en examen fin octobre pour tentative d'escroquerie.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti dévoile ce jeudi son plan d'action et la pression sur ses épaules est forte, alors que les professionnels dénoncent un délabrement de la justice. Selon les informations de RTL, Éric Dupond-Moretti veut mettre le paquet avec un budget de 7,5 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2027.

Santé - Les médecins libéraux ne décolèrent pas, la grève continue et ils défileront ce jeudi après-midi à Paris. Les médecins poursuivent leur mouvement de grève débuté au lendemain de Noël, ils tempêtent contre une paperasse administrative toujours plus importante et réclament une revalorisation de la consultation à 50 euros.

Football - Des chants racistes et cris de singe dans les tribunes, une nouvelle fois, c'est le pire visage du football que les supporters italiens ont montré. Les supporters de la Lazio de Rome s'en sont notamment pris au défenseur français de Lecce, Samuel Umtiti.

