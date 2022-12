Les infos de 8h - Grève des médecins, épidémie : la situation est tendue dans les hôpitaux

La nuit prochaine s'annonce particulièrement tendue dans les hôpitaux. Entre l'afflux des patients, le manque de personnel et la triple épidémie, les services d'urgence sont mis à rude épreuve. Certains ont décidé de fermer leurs portes ce week-end, ou de fonctionner en mode dégradé.



Une dizaine d'hôpitaux ou de cliniques, en Savoie et dans l'Ain, ont décidé d'activer le plan blanc, pour déprogrammer partiellement certaines opérations. Certains patients sont obligés d'attendre plus de dix heures avant de voir un médecin.

Une situation inédite selon le docteur Ricard-Hibon, cheffe du SAMU du Val d'Oise : "On a jamais connu ça dans les services d'urgence. Tous les box sont occupés par des patients en attente d'hospitalisation, qui ont vraiment besoin de soin. On a plus la capacité d’accueillir de nouveaux patients."

Les besoins de soin sont pourtant très élevés explique le docteur Ricard-Hibon : "Au niveau du Samu du Val d'Oise, on a atteint des pics à 2.500 appels par jour, au lieu d'environ 1.800. On est dans une triple épidémie : covid, grippe, bronchiolite. Le meilleur moyen de les éviter, c'est en se vaccinant contre le covid et la grippe et en appliquant les mesures barrières."

Un collectif de médecins déjà engagé dans un mouvement de grève la dernière semaine de décembre a décidé de reconduire les actions pour une semaine supplémentaire.



