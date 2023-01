INFO RTL - Justice : Dupond-Moretti va s'engager à augmenter le budget de 7,5 milliards d'ici 2027

Le ministre de la Justice est prié de ne pas décevoir. Eric Dupond-Moretti dévoile ce jeudi 5 janvier son plan pour tenter de relancer une institution en crise. Les magistrats, les greffiers et les avocats se sont encore fait entendre il y a quelques semaines pour crier leur désarroi. Tous les voyants sont au rouge. Le ministre doit annoncer 7,5 milliards d'euros supplémentaires d'ici la fin du quinquennat, selon nos informations.

Eric Dupond-Moretti est attendu au tournant sur ce plan d'action, devenu une arlésienne. Il s'inspire d'états généraux lancés en octobre 2021, une sorte de Tour de France des doléances pour tenter de trouver des solutions à une justice qui craque. Le rapport a été maintes fois reporté pour dresser finalement, à l'été dernier, un état des lieux très sombre : justice en état de délabrement, sentiment de honte face au manque de moyens humains et matériels…

Entretemps, il y a notamment eu le suicide d'une magistrate et le cri de désespoir depuis des magistrats, greffiers et avocats. Ce à quoi il faut ajouter une population record en prison. La chancellerie va devoir dégainer l'artillerie lourde, le gouvernement devrait s'engager à diviser par deux les délais devant la justice du quotidien, la justice civile. Selon nos informations, elle devrait aussi s'engager sur un budget conséquent : 7,5 milliards de plus d'ici 2027.

