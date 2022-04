Daniel Forestier : qui a tué l'ancien espion de la DGSE ?

"Mourir peut attendre", c'est le titre évidemment d'un James Bond, mais il ne s'applique pas à l'affaire sur laquelle revient l'émission L'heure du crime ce 28 avril 2022. Cette affaire, c'est celle de la mort, ou plutôt de l'exécution au début du printemps 2019, de l'ex-espion français Daniel Forestier.

Le 21 mars 2019, aux alentours de 18h30, un père de famille tombe sur une voiture garée sur un petit parking, sur un chemin forestier non loin du lac Léman. Le capot moteur est ouvert et quelqu'un gît sur le sol caillouteux, mort. Les premières constatations du médecin légiste indiquent que la victime a été tuée alors qu'elle était debout, à côté de sa voiture. Elle a reçu au total cinq balles de gros calibre dans le corps, toutes tirées à bout portant avec beaucoup de précision et de professionnalisme.

Elles visaient toutes des centres vitaux. Aucun de ces projectiles n'est identifiable. Les enquêteurs notent le capot relevé, mais aucune panne n'est à signaler. Il s'agissait manifestement d'un signal pour un rendez-vous. Un signe pour être reconnu. La victime est tombée dans un piège mortel...

On est face à une exécution programmée Thomas Prouteau, journaliste RTL

La victime est Daniel Forestier, un ancien agent de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE). Six mois avant le meurtre, il a été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs et détention d'explosifs. Aurait-il alors été victime d'un règlement de comptes ?

3 mois après les faits, la justice ne sait toujours pas qui a entraîné Forestier dans ce guet-apens mortel. Qui a pressé la détente pour éliminer froidement un personnage devenu gênant ? Pourquoi ? La mort de cet ancien espion reste un mystère. Une seule chose est sûre : l'exécution fut très professionnelle.

"Il n'y a pas de doutes, affirme Thomas Prouteau, journaliste au service Police-Justice de RTL. Ce sont 5 balles logées dans des parties létales, tout démontre un rendez-vous qui a été monté, le capot ouvert, le moteur qui tourne, les douilles qui n'ont pas de traces et ces voisines qui parlent d'au maximum de deux hommes, rien d'autre. Ça semble démontrer, à 99 % qu'on est face à une exécution programmée".