publié le 04/04/2021 à 08:28

Une énorme saisie de drogues a été réalisée dans les Bouches-du-Rhône : la Section de recherches de Marseille a démantelé un réseau majeur. L'opération s'est déroulée à Arles : produits stupéfiants, argent et un gros coup de filet en prime : un cas assez rare dans ce genre d'enquête.

Mercredi, dans une zone d'activités au nord d'Arles, un camion immatriculé en Lituanie des Pays-Bas se stationne. Quelques minutes plus tard, une grosse cylindrée se gare à côté : des hommes en sortent deux valises et chargent des paquets. Les gendarmes du GIGN interviennent alors : les paquets contiennent 70 kilos de cocaïne pure et plus d'un million d'euros en cash sont retrouvés dans les valises.

Le colonel Dominique Lambert, patron de la Section de recherches de la gendarmerie basée à Marseille décrit des "adversaires très rodés aux mesures de surveillance". "Ils privilégiaient les rendez-vous dans des endroits isolés", explique-t-il. Au total, 25 perquisitions seront menées : 2 millions d'euros ont été par ailleurs découverts dans une voiture, dissimulée sous un faux plancher.

Un coup de filet qui aura permis de saisir près de 3,4 millions d'euros en tout, et de démanteler un réseau de grossistes qui arrosait tout le quart sud-est de la France.

