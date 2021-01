publié le 10/01/2021 à 08:24

Morgane Keane, un jeune de 25 ans abattu le 2 décembre dernier par un chasseur dans le Lot alors qu'il coupait du bois. Un accident selon le procureur de Cahors, le chasseur a confondu la victime avec un sanglier. Pour les amies de la victime, il faut que les choses bougent d'où leur mobilisation.

La colère et l'incompréhension ne sont pas retombées plus d'un mois après le drame chez les amies de Morgan Keane, comme Sarah : "Cela nous paraît incompréhensible car Morgan était grand, il a été touché au thorax et il fait presque deux mètres de haut. Je ne sais pas quelle taille font les sangliers dans le Lot mais je crois qu'ils sont plus petits que ça". Mais il n'y a pas de haine, précise Sarah. Avec ses amies, elles veulent comprendre les dérives abusives liées à la chasse et plus de 15.000 témoignages leur sont déjà parvenus. Avec leur groupe baptisé "un jour un chasseur", l'idée est de faire évoluer la réglementation de la chasse.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - En plus des quinze déjà concernés, huit nouveaux départements seront soumis à un couvre-feu avancé à 18h à compter de ce dimanche 10 janvier.

Israël - L’État hébreu a déployé un réseau très dense de centres pour immuniser en un temps record sa population avec 1,69 million de personnes sont déjà vaccinées.

Royaume-Uni - La reine Elizabeth II et son époux ont reçu samedi leur première injection de vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé Buckingham Palace.