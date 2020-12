Sud-Ouest : les chasseurs de palombes se déconfinent

publié le 02/12/2020 à 14:46

Dans le sud-ouest, la saison de la chasse à la palombe débute traditionnellement au mois d'octobre et se termine au premier grand froid de décembre. Cette année, l'activité, pratiquée sur les cols des Pyrénées ou dans les forêts, a été interrompue par le confinement. Cependant, les passionnés de cette chasse ancestrale ont pu reprendre le chemin de leur palombière pour quelques heures grâce à l'assouplissement du confinement.

Parmi eux, Serge et ses deux amis. Ils ont patiemment attendu le feu vert des autorités pour revenir dans leur palombière. Pour y entrer, il faut s'équiper du masque et traverser un long couloir d'environ 40 mètres, entièrement camouflé par des feuilles et des branches. Au bout, une cabane au milieu des bois. Dans l'espace cuisine, la "gate". "C'est là qu'on regarde les palombes qui arrivent du nord pour s'envoler vers le sud", explique Serge.

La passion de ce chasseur est le filet. "Je ne prends pas de plaisir à tirer sur une palombe", raconte-t-il. Depuis le début du second confinement, les oiseaux bleus ont été tranquilles, même si la reprise de la chasse aurait tout de même pu les inquiéter. Leur salut se trouve dans le frigo de la cabane. Au menu, du pâté de sanglier, côte de bœuf et poêlée de cèpes.

Au terme de ce repas copieux, certains s'accordent un petit somme. L'occasion pour les trois amis de se charrier sur les ronflements de chacun. Car malgré le confinement et les tracas, la convivialité est toujours d'actualité.