Les infos de 8 h - Zoo de Beauval : foule pour la présentation des bébés pandas

Quatre mois après leur naissance, les jumelles pandas du zoo de Beauval ont fait, samedi 11 décembre, leur première apparition en public derrière des larges baies vitrées. Quelques galipettes sous les yeux émerveillés des visiteurs. Julien, 12 ans, voulait être parmi les premiers à admirer les jumelles : "C'est magique" commente-t-il.

Habillés de la tête aux pieds à l'effigie des plantigrades, Véronique et son mari ont fait le déplacement depuis Bordeaux. "Ce n'était pas possible de ne pas être là, on était les premiers à la grille" assure-t-elle. Certains ont même dormi sur place pour ne rien rater.

C'est le cas de Paul, étudiant, venu d'Orléans pour voir, en vrai, celles qu'il suit quotidiennement sur les réseaux sociaux. "On a envie de les caresser, mais c'est une espèce sauvage et c'est super agréable de les voir à travers des vitres" se réjouit-il. Une foule qui ravit Baptiste Mulot, responsable vétérinaire du parc : "c'est un symbole du travail de conservation, ce pour quoi on est là".

