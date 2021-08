"Zone Interdite" : dans les coulisses de la naissance des pandas du zoo de Beauval

Le lundi 2 août dernier, Huan Huan, la femelle panda du zoo de Beauval (Loir-et-Cher) donnait naissance à deux bébés pandas. Deux petites jumelles, Fleur de Coton et Petite Neige, pesant respectivement 149 et 129 grammes.

Quatre ans après la naissance de Yuan Meng, leur grand frère, cette double naissance est synonyme de victoire pour le parc animalier, puisqu'avec 4.000 individus dans le monde, le panda est devenu une espèce en voie de disparition.

Les équipes de M6 ont suivi en exclusivité, les naissances des bébés pandas, mais pas seulement. Elles ont pu assister à d'autres naissances, plus émouvantes les unes que les autres, d'espèces menacées.

Pendant plus de six mois, les équipes de M6 ont accompagné soigneurs et vétérinaires du parc animalier, afin d'être au plus près du combat qu'ils mènent chaque jour pour la sauvegarde de la vie sauvage. Zone Interdite : les bébés pandas présentés, un reportage à visionner dimanche 29 août à 21 heures sur M6.

Le zoo préféré des français

Chaque année, 1,5 millions de visiteurs se rendent au parc animalier pour admirer les 35.000 animaux présents sur place. Le zoo de Beauval demeure ainsi, comme étant le zoo préféré des français. Selon le classement Trip Advisor, ce zoo figure même à la 4e place du plus beau zoo du monde.