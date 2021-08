Zoo de Beauval : les prénoms des bébés pandas nés cette semaine désormais connus

L'attente perdurait depuis le début de la semaine et le suspense a pris fin. Les deux jumelles pandas qui sont nés au zoo de Beauval après l'accouchement de leur mère Huan Huan se prénomment "Fleur de Coton" et "Petite Neige".

Comme l'a indiqué le président du zoo de Beauval, Rodolphe Delord, dans des propos relayés par Nice-Matin, "les deux bébés sont roses. Les deux sont en parfaite santé. (...) Ils sont magnifiques".

"Les dix premiers jours sont la période sensible, mais les deux bébés, deux petites filles a priori, sont solides et Huan Huan a un bien meilleur comportement. Elle a les gestes d'une bonne maman. C'est une chouette naissance", a ajouté le chef vétérinaire du zoo Baptiste Mulot, qui ne pourra déterminer avec certitude le sexe des petits pandas avant quelques jours.

L’aînée pèse aujourd’hui 134 grammes et la cadette 124 gramme. "Plus ils sont gros, moins ils sont fragiles. Ils sont dans la fourchette haute car ils doivent faire entre 100 et 150 grammes à la naissance", a également expliqué le vétérinaire.