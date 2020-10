publié le 05/10/2020 à 08:07

Des conditions météorologiques dantesques ont semé la panique durant ce week-end des 3 et 4 octobre dans le sud-est de la France et dans le nord de l'Italie. Des pluies diluviennes ont transformé les cours d'eau en torrents qui ont tout emporté sur leur passage, causant un bilan humain provisoire très lourd avec quatre victimes, huit personnes portées disparues et une dizaine d'autres qui sont toujours recherchées.

Parmi les communes les plus meurtries, il y a Breil-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes. Ce village a été dévasté et les habitants manquent de tout, comme l'explique Yoann, 25 ans : "Là, on attend pour l'électricité et l'eau courante et certains ont eu des coulées de boue qui sont arrivées sur leur maison. Beaucoup de véhicules ont été balayés par le cours d'eau et désormais, on attend le ravitaillement".

Ce jeune homme précise également que, "en hauteur, les villages qui précèdent en amont ont aussi eu des dégâts et le cimetière a été en partie détérioré avec un cercueil qui a atterrit jusqu'ici". "C'est vraiment le bordel" déplore-t-il.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Paris et sa proche banlieue sont désormais placées en alerte maximale à la Covid-19. Tous les indicateurs sont au rouge depuis plusieurs jours et il va donc y avoir de nouvelles restrictions qui seront détaillées dans la matinée de ce lundi 5 octobre par la maire de la capitale, Anne Hidalgo.



International - Aux États-Unis, Donald Trump, positif au coronavirus, a effectué ce dimanche 4 octobre une petite sortie en voiture hors de l’hôpital pour saluer ses partisans. Cette initiative a été critiquée par certains médecins qui la juge risquée pour les personnes qui l'ont accompagné.

Société - Huit mois après sa relaxe dans l'affaire du père Preynat, le cardinal Barbarin sort un livre En mon âme et conscience. Dans son ouvrage, il reconnaît qu'il a commis des erreurs mais raconte aussi les tourments qu'il a endurés.