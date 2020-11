publié le 19/11/2020 à 14:09

Jugé pour le meurtre de sa femme Alexia, Jonathann Daval s'est évanoui mercredi en plein interrogatoire, victime d'un malaise vagal. Si son avocat Me Randall Schwerdorffer a expliqué que cette défaillance était due à "la fatigue et la chaleur", la psychologue Hélène Romano a une autre hypothèse. "Parfois, des personnes très égocentrées sont dans des réactions de déni par rapport à ce qu'elles ont pu faire, et quand elles sont mises face à cette réalité, c'est insupportable et ça entraîne des moments de rupture."

Pour cette docteure en psychopathologie et en sciences criminelles, le malaise de Jonathann Daval relève du même mécanisme qui l'aurait conduit à tuer sa femme. "Sa personnalité ne supporte pas d'être confrontée à quelque chose qui pourrait le mettre à mal, au niveau narcissique, donc il y a un effondrement et une agressivité qui ne peut pas s'exprimer dans une cour d'assises." Cette agressivité peut être remplacée par "une perte de contrôle comme hier (mercredi), quelque part il sort de la scène en s'évanouissant".

Alors que Jonathann Daval s'est excusé auprès des parents d'Alexia, la mère de la jeune femme, Isabelle Fouillot, l'a exhorté à "dire la vérité" et à être "pour une fois un homme". Une attitude qu'il aura du mal à avoir, selon Hélène Romano : "La mère d'Alexia attend quelque chose qu'il n'est pas en mesure de mettre en place, il ne fonctionne pas comme ça, c'est comme demander à un aveugle de voir."