publié le 09/03/2019 à 12:55

Une marche blanche est organisée ce samedi à Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne, en l'honneur de la mémoire de Julie Douib, une jeune mère de famille de 34 ans décédée dimanche dernier après avoir été abattue à l’Île-Rousse (Haute-Corse). Son ex-conjoint est soupçonné d'être l'auteur des coups de feu.



L'humoriste et actrice Muriel Robin sera présente à la marche. Connue pour son engagement contre les violences faites aux femmes, elle avait notamment médiatisé son combat en campant le rôle de Jacqueline Sauvage dans le film Jacqueline Sauvage : c’était lui ou moi.

Originaire de Vaires-sur-Marne où vivent toujours ses parents, Julie Douib y a passé son enfance et son adolescence avant de s'installer en Corse, il y a une dizaine d'années. "Ce n'est pas possible qu'elle meure dans l'indifférence", s'indigne Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes.

Sur Facebook, plus de 270 personnes ont confirmé leur participation à la marche. Les parents de Julie Douib seront présents. Ils se verront remettre une cagnotte en ligne, lancée pour les enfants de la jeune femme, et qui a déjà reçu plus de 220 participations. Le départ de la marche blanche se fera de la place du Marché, en face de l'église de Vaires-sur-Marne, à 14h.

L'affiche de la marche blanche diffusée par la mairie de Vaires-sur-Marne sur Facebook Crédit : Capture d'écran Facebook @Vaires-sur-Marne