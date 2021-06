publié le 04/06/2021 à 13:02

La France a décidé de suspendre ses opérations militaires avec les forces maliennes au Sahel. Toutes les opérations conjointes vont être stoppées, en conséquence du coup d'État du 24 mai dans le pays.

Fini les patrouilles et les opérations anti-djihadistes en commun dans le désert malien, comme par exemple Takuba, ces forces spéciales françaises venues combattre et former les militaires maliens sur le terrain. La France met également fin jusqu'à nouvel ordre à ses missions de conseil et de formation.

Paris veut ainsi mettre la pression sur le nouveau président putschiste, le colonel Goïta, pour qu'il donne des garanties sur une transition politique démocratique et le retour au pouvoir d'un gouvernement civil.

La fin des opérations conjointes ne veut pas dire que la France se retire du Sahel. L'opération Barkhane se poursuit, ainsi que les missions menées aux côtés d'autres pays. Les collaborations franco-maliennes reprendront dès que les doutes auront été levés sur les intentions du nouveau maître de Bamako.