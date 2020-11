publié le 17/11/2020 à 08:13

C’est une histoire incroyable qui s’est déroulée Mulhouse, celle d'un salarié qui s'est fait virer après un test positif. Sébastien Klem travaillait pour un office HLM quand, en juillet, il a fait un test Covid-19 juste pour en avoir le cœur net, mais sans symptôme. Résultat : il était contaminé. Sauf qu'entre temps, il était retourné travailler et son employeur l'accuse d'avoir mis ses collègues en danger.

Aujourd’hui il confie à RTL son incompréhension face à la décision de son employeur. "On me traite d’assassin publiquement", explique-t-il avant de rappeler le contexte dans lequel il a fait son test. "On est mi-juillet, la Covid est en train de disparaitre à cette époque", indique Sébastien Klem.

Il a ainsi fait son test PCR pour répondre à l’appel des autorités sanitaires qui demandent des dépistages massifs. "Je ne pensais pas l’avoir j’étais en pleine forme", assure Sébastien.

