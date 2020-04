publié le 02/04/2020 à 09:08

Voilà de quoi couper les envies de solidarité d'une partie du personnel soignant, malgré l'appel des autorités. Mona, infirmière à Brest, a pris la décision de venir aider les structures hospitalières surchargées de la capitale, une initiative qui n'a pas vraiment été appréciée par son établissement en Bretagne.

"Je suis venue à Paris pour aider, raconte Mona au micro de RTL. J'ai enchaîné la semaine dernière 60 heures de travail. Je suis de nuit en ce moment entre les hôpitaux Bichat et Lariboisière. J'ai travaillé mais j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que mon hôpital à Brest, puisque j'étais venue à Paris, a décidé de ne pas renouveler mon contrat".

L'infirmière a bien du mal à comprendre les arguments de sa direction : "Le prétexte c'est que comme je suis à Paris, je dois y rester confinée. Selon eux, je n'ai pas respecté le Plan blanc qui indique qu'il ne faut pas se trouver à moins d'1h30 de son domicile. A partir de dimanche prochain, je me retrouve au chômage pour être venue en aide à Paris".

"Je me sens trahie, je trouve que la situation est injuste. Elle est très très lâche, lance, amère, l'infirmière. J'aurais mieux fait de rester comme mes collègues à regarder des séries dans mon canapé et à faire des gâteaux avec ma fille. C'est un coup de massue. Je me demande comment je vais faire maintenant pour retrouver du travail. En région brestoise, il n'y a qu'un très grand hôpital, s'inquiète Mona. J'ai l'impression que je vais être bloquée de partout. C'est un énorme coup pour moi et ma famille."

La rédaction de RTL n'a pour l'heure pas réussi à joindre l'hôpital de Best, qui a temporairement fermé ses services, pour évoquer avec eux le cas de Mona et recueillir leur version des faits.