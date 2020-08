Chevaux tués et mutilés : deux agresseurs surpris par un éleveur ont pris la fuite

publié le 26/08/2020 à 19:15

Nouveau rebondissement dans l'affaire des chevaux mutilés et tués : deux personnes ont été vues en train d'agresser un cheval dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 août. Alerté par les aboiements de son chien, un éleveur de Montholon, dans l'Yonne a surpris les deux agresseurs en train de s'en prendre à son cheval.

Armés de couteaux, les deux individus ont été pris de court lorsque le propriétaire du cheval s'est manifesté, rapporte France Bleu Auxerre. Ils n'ont eu le temps d’infliger que des blessures superficielles à l'équidé, et ont pris la fuite.



La gendarmerie de l’Yonne appelle les propriétaires de chevaux à la plus grande vigilance. En effet, ces attaques envers les cheveux se font de plus en plus fréquente depuis quelques mois. Une dizaine d'équidés a été mutilée ou blessée depuis le début de l'année. Ce week-end, encore deux juments ont été retrouvées mutilées au niveau des parties génitales dans le Jura, et une autre a été découverte morte, l'oreille droite coupée, dans les Deux-Sèvres.

Une vague ignoble de mutilations Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture





Une hécatombe que dénonce le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, qui a qualifié ces actes barbares de "vague ignoble de mutilations". Le ministre a également indiqué que la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires était mobilisée afin de résoudre l'enquête.

Face à la vague ignoble de mutilations de #chevaux, des enquêtes sont en cours. Ces sévices cruels sont intolérables.

Mon ministère est mobilisé avec la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires & phytosanitaires.



Propriétaires, suivez les recommandations de la @Gendarmerie 👇 pic.twitter.com/Hp8RQjKfSv — Julien Denormandie (@J_Denormandie) August 25, 2020

"Face à la série d'actes de cruauté envers des équidés sur l'ensemble du territoire", la Fédération française d'équitation avait annoncé, la semaine dernière, se porter partie civile aux côtés des propriétaires de chevaux, poneys et ânes qui ont été tués ou mutilés ces derniers mois. Pour l'heure, l'enquête se poursuit et les enquêteurs n'écartent aucune piste.