Saône-et-Loire : un nouveau cheval retrouvé mort, l'oreille sectionnée

publié le 11/08/2020 à 13:21

La saga continue. À nouveau, un cheval a été retrouvé mort dans un pré à Cortambert, près de Cluny, en Saône-et-Loire. Ce décès survient après une série d'actes similaires dans plusieurs départements français dont la Somme, le Puy-de-Dôme, l’Aisne ou encore la Vendée. À chaque fois, le ou les tueurs emportent avec eux une oreille découpée.

Il s'agit cette fois-ci d'une pouliche âgée d'un an et demi, rapporte Le Journal de Saône-et-Loire. Cette dernière a été mutilée au niveau de l'appareil génital et l'oreille droite lui a été coupée.

Selon nos confrères de franceinfo, la gendarmerie a partagé une note méthodologique pour rassembler le maximum de preuves et mettre fin à cette série meurtrière. Depuis le début de l'année, une dizaine d'affaires de ce type ont été recensées en France par les policiers. Les motivations restent inconnues à ce jour.