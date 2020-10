publié le 30/10/2020 à 08:35

C'était un homme apprécié au-delà de sa communauté. Vincent Loquès, qui aurait fêté son 55ème anniversaire aujourd'hui, est l'une des victimes de l'attentat de Notre-Dame de l'Assomption qui a fait trois morts, jeudi 29 octobre, à Nice.

Le sacristain, serviable, très engagé dans la vie de l'église, organisait la mise en place de la crèche chaque année. Timothée a habité avec lui pendant 4 ans au centre pastoral : "Lorsque j'ai appris que c'était lui, j'étais sous le choc et j'ai beaucoup pleuré. Il s'est très probablement sacrifié par héroïsme, parce qu'il connaissait très bien les issues de secours, et je pense qu'il aurait très bien pu se sauver lui-même, et je pense qu'il a dû porter assistance à ces deux femmes".

Vincent Loquès habitait un quartier populaire où il était connu pour son engagement social, comme l'explique Redouane : "C'était quelqu'un de bien, les gens le connaissent dans le quartier. Il venait au Secours populaire et les gens venaient de partout pour prendre à manger. C'était quelqu'un qui faisait de la charité, c'était un gars comme ça".

L'assaillant, un Tunisien de 21 ans arrivé il y a un mois en France par l'île de Lampedusa (Italie), n'était pas connu des services de police. Très grièvement blessé lors de l'intervention de la police municipale, il a été transporté à l'hôpital, mais ses jours sont encore en danger.

Attentat de Nice - On en sait plus sur l'identité des trois victimes de la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Une mère de famille de nationalité brésilienne, âgée de 44 ans, une femme de 60 ans, et le sacristain, Vincent Loquès, un homme laïc et très apprécié dans sa ville.

