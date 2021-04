publié le 09/04/2021 à 08:05

C'est un fléau en plein essor : les affaires de ping call (arnaque au numéro surtaxé) se multiplient ces dernières semaines. Jusqu'ici l'escroquerie reposait sur un appel qui ne fait sonner votre téléphone qu'une fois, mais les escrocs ont changé de méthode et ils passent la seconde.

En quelques semaines, les cas ont été multipliés par trois. Au bout du fil, votre interlocuteur se fait passer pour votre opérateur. Sous un prétexte quelconque, par exemple vérifier le bon fonctionnement de votre ligne téléphonique, il vous demande d'appeler un numéro. Celui-ci commence souvent par 00 : c'est donc un appel à l'international et qui plus est surtaxé.

Vous allez passer de service en service : le but étant de faire durer la communication le plus longtemps possible et ainsi faire grimper votre facture. D'autres appels font miroiter des gains de plusieurs milliers d'euros, là encore en appelant un numéro dans un pays d'Afrique, mais également au Vietnam ou à Cuba.

Soyez donc prudent, n'importe quel numéro commençant par 00 est un numéro étranger : ne l'appelez pas. Si vous avez été escroqué vous pouvez porter plainte et contacter votre opérateur.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Les mesures de restrictions montrent leurs premiers effets. Le nombre de patients en réanimation baisse légèrement, bien qu'il reste supérieur à 5.700. Pour faire face, l'Agence de santé d'Île-de-France propose des stages de réanimation aux élèves infirmiers en dernière année.

Agriculture - Le gouvernement va déployer le régime de calamité agricole après l'épisode de gel des derniers jours, l'un des plus sérieux des dernières décennies. Les cultures ont beaucoup souffert.

Football - Lyon s'est fait peur, mais s'est quand même qualifié pour les quarts de finale de la coupe de France. L'Olympique lyonnais l'a emporté sur le Red Star, un club de troisième division. Il a fallu aller aux tirs au but, le score était de 2-2 après prolongation.