publié le 11/03/2021 à 17:04

Attention à ne pas vous faire dépouiller de votre cagnotte de Compte personnel de formation (CPF). En effet, depuis plusieurs mois, plusieurs personnes sont contactées par SMS ou téléphone pour les prévenir d'une possible perte de leur crédit de formation, alerte le ministère du Travail.

En inquiétant leurs titulaires, le but des arnaqueurs est de recueillir les identifiants (numéro de sécurité sociale, mot de passe) et les données personnelles afin de se connecter à leur Compte de formation professionnel et siphonner le crédit. En effet, depuis 2019 le CPF n'est plus crédité en heures mais en euros ajoutés chaque année au solde de chaque travailleur, dans la limite de 5.000 euros, éclaire Dossier familial.

Les extorqueurs, une fois connectés, virent le solde vers des organismes de formation créés spécialement pour détourner les fonds. Les véritables titulaires du compte se retrouvent alors avec un crédit de formation asséché.

"Les agents du ministère de Travail, de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de tous ministères ou des agences de l’État ne rentreront jamais en contact avec vous pour demander d’utiliser votre CPF", explique le ministère du Travail. Jamais un agent du service public ne vous demandera donc vos identifiants, et aucune démarche ne saurait être faite en dehors de votre espace sécurisé sur l'application ou le site dédié au CPF.