publié le 10/08/2019 à 07:35

C'est une belle histoire qui donne le sourire. Il y a quelques jours en Normandie, un homme a dû jouer les sage-femme pour sa propre fille, dont la grossesse arrivait à son terme. Alain, 52 ans, n'a pas eu le temps de la conduire jusqu'à Evreux et s'est donc arrêté en catastrophe sur le bord de la route. Avant de pratiquer lui même l'accouchement.

Contacté par RTL, il nous raconte les conditions de cet heureux événement : "On est parti mais on a fait que 2-3 kilomètres avant qu'elle me dise "Papa, il y a la tête". J'ai gardé mon sang-froid autant que j'ai pu. La tête était déjà sorti et je l'avais entendu crier une fois. Je lui ai dit de lever le bassin et de pousser".

L'heureux grand-père reconnaît que les conditions de cet accouchement n'étaient pas les plus idéales : "Je ne savais pas quoi faire. J'ai appuyer sur le ventre, je faisais n'importe quoi peut-être je sais pas. Après, le bébé est sorti d'un seul trait, je l'ai enroulé dans une serviette de bain et je suis parti tout de suite. En arrivant aux urgences, le personnel hospitalier s'est chargé de couper le cordon et prodiguer les premiers soins. Je me suis ensuite écroulé et effondré. [...] C'est beau, c'est exceptionnel, mais je ne le souhaite à personne".

