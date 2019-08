publié le 09/08/2019 à 12:35

Mieux vaut éviter de prendre la route ce samedi. Le week-end du 9 au 11 août s'annonce chargé sur les routes, principalement dans le Sud-Est de la France. Le samedi sera noir dans le sens des départs vers le Sud-Est et rouge pour les retours, a indiqué Bison Futé.

Vendredi, la circulation est classée orange au niveau national pour les départs et vert pour les retours, sauf dans le Sud-Est classé orange. La circulation s'annonce encore plus compliquée pour la journée de samedi. En effet, Bison Futé voit rouge dans tout le pays et noir dans le Sud-Est dans le sens des départs. Pour les retours, la circulation sera moins difficile, orange dans toute la France sauf dans le Sud-Est qui sera rouge.

L'itinéraire reliant Bordeaux et Narbonne via Toulouse sera également assez chargé. Bison Futé recommande de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 14h00 et d'éviter les axes chargés entre 10h00 et 15h00.

Il sera bien plus facile de circuler dimanche, la journée est classée verte dans les deux sens, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes où la circulation sera difficile. Par ailleurs, la circulation des poids lourds est interdite samedi de 7h00 à 19h00, et dimanche de 00h00 à 22h00, précise Bison Futé.