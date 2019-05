publié le 21/05/2019 à 11:37

Une Polonaise de 29 ans a donné naissance à six bébés à l'hôpital universitaire de Cracovie, lundi 20 mai. Un événement extrêmement rare qui se produit une fois tous les 4,7 milliards d'accouchements.



La jeune femme, déjà mère d'un enfant, a accouché par césarienne, alors qu'elle était à sa 29ème semaine de grossesse. Les enfants, quatre filles et deux garçons, pèsent entre 890 et 1.300 grammes, selon les médecins. Ils s'attendaient à voir arriver des quintuplés et le sixième bébé a été une surprise pour tout le monde.

"Les enfants restent en couveuses. L'un d'entre eux a eu besoin d'intubation mais on le prépare déjà à passer à la respiration non invasive", a déclaré le néonatologue Ryszard Lauterbach. "Aussi bien la mère que les enfants se portent bien", a précisé l'hôpital.

Le président polonais, Andrzej Duda, a félicité les parents. "Il s'agit du premier cas du genre en Pologne", a-t-il souligné sur son compte Twitter.

Niesamowita wiadomosc! W Krakowie urodzily sie dzis 6-raczki. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Mama i Dzieci (4 dziewczynki i 2 chlopców) czuja sie dobrze (jak na te wyjatkowa sytuacje). Gratulacje i podziekowania dla Rodzicow i Personelu Medycznego! https://t.co/UoEx57e4YK — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 20, 2019