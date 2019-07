publié le 20/07/2019 à 07:23

Il y a 50 ans jour pour jour, 600 millions de téléspectateurs suivaient un évènement planétaire : les premiers pas de l'homme sur la Lune. Neil Amstrong, puis Buz Aldrin étaient les premiers astronautes à marcher sur le satellite naturel. La mission Appolo 11 était la grande victoire des États-Unis sur les Soviétiques en pleine guerre froide.

Cette conquête spatiale avait été posée par John Fitzgerald Kennedy, en 1961, comme l’instance suprême de sacralisation de la première puissance mondiale. C'était le 20 juillet 69, à 20h56 heure de Houston, sept heures de plus à Paris. On fêtera ce cinquantième anniversaire de l'Homme sur la Lune ce samedi 20 juillet au soir Outre-Atlantique.

Cette date et cette mission figurent dans les livres d'Histoire, même si aujourd'hui beaucoup ne l'ont pas vécu en direct. Thomas Pesquet, notre astronaute français. "Nous on est la première génération née après la mission Apollo. On a pas connu ça donc on a l'esprit plus tourné sur le futur", confie le héros français.

À écouter également dans ce journal

- CAN - C'était la joie pour les Algériens ce vendredi 19 juillet au soir. Ils sont les grands vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ils attendaient cela depuis 29 ans. Les Fennecs ont battu le Sénégal hier soir en finale de la CAN, au Caire en Egypte, 1 but à 0. Un petit but marqué dès les premières secondes qui a déclenché des scènes de liesse à Alger bien sûr, mais aussi en France.

- Politique : Alors que l'affaire des dîners fastueux à l'Assemblée Nationale l'a poussé à quitter le gouvernement, François de Rugy, ex-ministre de la Transition écologique, est ce samedi matin dédouané par l'enquête menée par les députés. Les fameux dîners aux homards et aux grands crus, dévoilés photos à l'appui par Mediapart, étaient tous d'ordre professionnel.



- Faits-divers : Un homme a été tué par balle ce vendredi 19 juillet au soir en pleine rue à Paris. Il était 21 heure environ dans un secteur calme du 10ème arrondissement. L'auteur des coups de feu a pris la fuite après avoir abandonné son arme dans une poubelle.

- Tour de France : Julian Alaphilippe s'est adjugé hier, à la surprise générale, le contre-la-montre disputé à Pau, devant le favori Geraint Thomas. Du coup, le Français conserve son maillot jaune. Il compte au classement général 1 minute et 26 secondes d'avance sur le vainqueur de l'an dernier avant de s'attaquer aujourd'hui à l'impitoyable Tourmalet, 14ème étape.